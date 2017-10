Koninklijke Munt van België slaat geen munten meer

De Koninklijke Munt van België slaat vandaag haar laatste muntstukken. De overheid wil besparen en zoekt een overnemer in de private sector. Tot die gevonden is, worden geen Belgische euromunten meer geproduceerd. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen vandaag.

Over de veiligheid en kans op misdrijven als de muntslagerij wordt overgeheveld, maakt niemand zich grote zorgen. "De veiligheidscontroles zijn streng genoeg om misbruik te vermijden", zegt André Toujour, afgevaardigde van de onafhankelijke vakbond Nuod, in Het Nieuwsblad. Maar de kwaliteit is wat anders. "De Belgische munten zijn bij de beste van Europa omdat ze het langst blijven blinken, de kop precies in het midden staat en er voldoende reliëf en diepte is."

De 43 personeelsleden van de Koninklijke Munt blijven aan de slag bij de FOD Financiën.