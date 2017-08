Start to start-up Plus

"Ik heb altijd al het gevoel gehad wat vooruit te lopen op de werkelijkheid"

De oprichter van RoboVision is ervan overtuigd dat artificiële intelligentie onze wereld fundamenteel zal veranderen.

Elon Musk is er als de dood voor, Mark Zuckerberg ziet alleen maar voordelen. Eén ding is zeker: artificiële intelligentie is hier om te blijven. Jonathan Berte (38) zag dat jaren geleden al in en wil daar nu de vruchten van plukken.