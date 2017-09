Jeroen Piqueur dagvaardt Nationale Bank

De dagvaarding van Piqueur zou eerstdaags in de bus vallen bij de toezichthouder. Hij gaat over tot die stap nadat de curatoren zelf naar de rechtbank zijn getrokken om hem te kunnen aanspreken op zijn 'eenzijdige verbintenis' van 20 miljoen euro. De curatoren rekenen op dat geld om de put van het faillissement van Optima Bank beperkt te houden.



Piqueurs inzet is dubbel: afraken van die verbintenis én de schuld van het faillissement van Optima Bank bij de Nationale Bank (NBB) laten leggen. Daardoor zou die laatste moeten opdraaien voor de financiële put. Benedicte Schumacher, de echtgenote van Piqueur, probeerde ook al de verbintenis ongeldig te laten verklaren op basis van hun huwelijkscontract. Voor de familierechtbank kreeg ze ongelijk. Verwacht wordt dat ze in beroep gaat.