In België is alles duurder, behalve groenten en fruit

Om voeding in te slaan trek je best naar Nederland, zo blijkt uit de gegevens van Eurostat. Eten en drinken is er gemiddeld ruim tien procent goedkoper dan in ons land. Vooral het prijsverschil in brood is opvallend - zo'n achttien procent goedkoper in Nederland.

Ook buurland Duitsland is ruim vijf procent goedkoper. Bij zuivelproducten loopt het prijsverschil met ons land zelfs op tot een kwart.

Er is slechts één productcategorie waar België de laagste prijzen van alle buurlanden heeft: groenten, fruit en aardappelen. Die zijn bijna een vijfde duurder in Frankrijk. Ook in Duitsland en Luxemburg zijn groenten en fruit heel wat duurder.

Dat producten in ons land vaak duurder zijn, is geen geheim. Vaak aangehaalde verklaringen zijn de hogere loonkosten en de hogere prijzen die internationale leveranciers aanrekenen aan Belgische grootwarenhuizen. Uit cijfers van Comeos van vorig jaar bleek ook al dat door het prijsverschil steeds meer Belgen in het buitenland shoppen.