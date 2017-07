Visa strijdt oorlog tegen cashgeld met... geld

In navolging van een Amerikaans proefproject wil Visa in het Verenigd Koninkrijk een aantal handelaars financieel ondersteunen in hun streven naar een cashloze maatschappij. In de VS selecteerde Visa vijftig kleine bedrijven die financiële ondersteuning krijgen om cashgeld te weren.

"Deze bedrijven zullen een aanmoedigingspremie ontvangen ter waarde van 10.000 dollar (zo'n 8.724 euro), die hen moet helpen bij de transformatie naar een cashloze bedrijfsvoering", zegt een woordvoerster van Visa in België. "We hopen een gelijkaardig initiatief te organiseren voor ondernemingen in andere landen. Momenteel hebben we echter nog geen concrete informatie over wanneer dit initiatief zou worden gelanceerd in andere Europese markten."