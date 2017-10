Hoe een spookhuis de redding werd van een zieltogend winkelcentrum

Hoe trek je bezoekers naar een zieltogend winkelcentrum langs de snelweg? Door ze de stuipen op het lijf te jagen, blijkbaar. Het net geopende spookhuis Halloween Nightmares in het Nederlandse Utrecht is een hit.

Eindelijk staat er publiek in de rij voor winkelcentrum The Wall, in het 800 meter lange rode bouwwerk aan de A2 in Utrecht. Het spookhuis Halloween Nightmares dat vorig weekend voor drie maanden is geopend - er wordt al gedacht aan verlenging - is een hit.



Het is een opsteker voor het winkelcentrum aan de rand van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, dat al sinds de opening in 2009 met leegstand en tegenvallende bezoekersaantallen kampt. Het rode gevaarte werd een symbool van de hoogmoed van de vastgoedjongens van voor de kredietcrisis. Het betekende het faillissement van vastgoedondernemer Roger Lips én de bank SNS Reaal.



De bedenker van Halloween Nightmares is kunstenaar Dion Varossieau, die gek is op spookhuizen. Hij kreeg budget en ruimte om op deze weinig sfeervolle, winderige locatie 'het grootste spookhuis van de Benelux' op te zetten. Tussen een Mediamarkt, een winkel met sportartikelen en een woonwinkel vulde hij ruim twintig ruimtes met onder meer stroboscopen, ijzingwekkende geluiden, horrorclowns, grafkisten, skeletten, dieren op sterk water en verminkte poppen.