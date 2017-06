Het is zover: geen roamingkosten meer in de EU. Maar let op, dit zijn de valkuilen

Nooit meer de weg kwijt in het buitenland, nooit meer vloekend cirkeltjes rond het hotel rijden. Nooit meer de McDonald's in voor wifi. Maar ook: nooit meer de noodgedwongen romantiek van Spaanstalige soaps, nooit meer vrij van Facebook. Nooit meer weg.

Vanaf vandaag wordt het allemaal waarheid. Binnen de Europese Unie kost bellen, sms'en en internetgebruik op de mobiel nu overal evenveel als in België. Aan hoge telefoonrekeningen na een vakantie in het buitenland komt een einde, voortaan geldt de Belgische telefoonbundel ook in de rest van de Europese Unie.

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. In 2007 kwam de Europese Commissie met het eerste voorstel om de extra kosten voor telefoongebruik in het buitenland te beperken. Daarna volgde een eindeloos steekspel tussen de Europese Commissie en de telecomlobby plus protesterende lidstaten. Telecombedrijven wilden hun melkkoe in leven houden, ze verdienden goed aan telefonerende toeristen. Lidstaten probeerden hun nationale providers te beschermen. De Commissie wilde de melkkoe in het algemeen belang slachten, maar stuitte steeds op de weerstand van met name de zuidelijke lidstaten.

Zelfs nadat het Europees Parlement in 2014 had ingestemd met het voorstel om de bijkomende kosten helemaal te verbieden, wisten telecombedrijven en lidstaten nog drie jaar te rekken. Maar nu is het zover: vakantiegangers hoeven in het buitenland niet méér te betalen per sms, belminuut of byte internet dan ze thuis gewend zijn. Wel zijn er vanwege het gesloten compromis een paar risico's die Europese reizigers niet uit het oog moeten verliezen.

1 Vrij bellen en dataverbruik gelden alleen binnen de lidstaten van de Europese Unie

Het is een logisch gevolg, maar toch: in Zwitserland moeten toeristen dus gewoon betalen voor hun surfgedrag in de bergen. Hetzelfde geldt voor een aantal landen op de westelijke Balkan. Liechtenstein, IJsland en Noorwegen - geen EU-leden - doen juist weer wel mee. Vodafone-gebruikers kunnen zelfs in Albanië en Turkije hun internet aanhouden.

2 Een andere valkuil is dat bellen vanuit België naar het buitenland duurder is dan vanuit het buitenland naar België te bellen

Het is dus op vakantie voordeliger niet op te nemen als de familie belt (à 23 cent per minuut), maar later terug te bellen.

3 Verder is er een maximum gesteld op de periode waarin telecombedrijven geen extra kosten mogen rekenen

Als consumenten vier maanden lang meer data verbruiken in het buitenland dan in België, mogen providers extra kosten gaan rekenen. Dat is bedoeld om gesjoemel moeilijker te maken: telecombedrijven als Vodafone en Orange vreesden dat consumenten simkaarten uit Oost-Europa met relatief goedkope abonnementen in hun telefoon zouden stoppen, in plaats van een duurder Nederlands equivalent.

4 Ook goed om te weten is dat een onbeperkte bundel in Europa niet zonder limiet is

De 'onbeperkte' bundel van T-Mobile is buiten de landsgrenzen goed voor 10 gigabyte per maand, de eindeloze telefoonbundel van Tele2 levert vanaf de grens 6 gigabyte per maand op. Daarna kost internetten maximaal 7,70 euro per gigabyte. Mocht het zover komen, wees dan niet al te bang voor een hoge rekening: met een gigabyte kun je nogal wat. Het staat gelijk aan 1.024 megabyte. Een video afspelen kost tussen de 2 en 5 megabyte per minuut.

De oorzaak voor de limiet aan de onbeperkte bundel ligt in de structuur van het internationale telefoonverkeer. Als je in het buitenland zit, betaalt de provider voor het gebruik van MB's, sms'jes en bellen aan een roamingpartner, een buitenlandse provider. En andersom krijgt de provider geld voor toeristen in België. Het gevolg van de ruilhandel in belminuten is dat de kosten voor de provider nogal kunnen oplopen als vakantiegangers onbeperkt mogen surfen op het web.

De ruilhandel tussen telecombedrijven was ook de reden dat voornamelijk de zuidelijke lidstaten protesteerden tegen afschaffing van de kosten voor roaming. Zij verdienden goed aan de toestroom van Noord-Europeanen naar hun steden en stranden, terwijl hun eigen inwoners veel minder naar de noordelijke lidstaten trekken.

5 Een laatste - en lastig te vermijden - risico is de manier waarop telecombedrijven met het wegvallen van inkomsten omgaan

Mogelijk verhogen zij de prijzen van hun normale abonnementskosten. "Vroeger gebeurde dat bij vaste telefonie. Belminuten voor de vaste lijn waren te duur, vond de overheid. Ze werden omlaag gebracht. Als gevolg stegen de vaste kosten van de lijnhuur", zegt Tim Poulus van marktonderzoeker Telecompaper.

Maar het kan ook anders lopen. "We kunnen ook met z'n allen op vakantie meer MB's gaan gebruiken in het buitenland en grotere bundels nemen, omdat de drempel is verdwenen", zegt Poulus. "Op die manier wint iedereen. Behalve de McDonald's."