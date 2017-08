Heeft Estland het alternatief voor de euro gevonden?

Dat schrijft Kaspar Korjus, projectleider van verschillende digitale projecten van de Estse overheid op blogsite Medium.com. Wie wil investeren in de nieuwe munt, kan zich aanmelden op de speciale estcoin-website van Estland, maar alle plannen staan nog in de kinderschoenen.

Digitale valuta – de bekendste is de bitcoin – worden gebruikt als ruilmiddel zonder bemoeienis van een centrale autoriteit. Het is een soort contant geld, maar dan in je digitale broekzak, zonder bank als bemiddelaar of overheid die zomaar de regels kan manipuleren of aanpassen of de waarde van een munt kan beïnvloeden met rente.