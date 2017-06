Handelaars met ernstige hinder door werken krijgen automatisch premie van 2.000 euro

Veel handelaars verliezen inkomsten door werken vlakbij hun zaak. Ze kunnen daarvoor een compensatie krijgen van de overheid, maar ze moeten daarvoor door een hoop papierwerk en moeten hun zaak sluiten.



Dat verandert nu. Vanaf begin volgende maand gaat de overheid zelf na welke handelaars in de hinderzone liggen. Die handelaars worden dan per brief op de hoogte gesteld van de werken. Via de website www.vlaio.be kunnen ze zich dan registreren om vervolgens de premie op hun rekening gestort te krijgen.



"Als de overheid hinder veroorzaakt door bijvoorbeeld openbare werken, moeten we handelaars helpen om die moeilijke periode te overbruggen. We doen dat door voortaan automatisch én voorafgaand aan de werkzaamheden een premie van 2.000 euro toe te kennen aan de handelaars. Zo kunnen ze zich met dat geld goed voorbereiden op de werkzaamheden en maatregelen nemen om hun zaak toch open te houden voor hun klanten", zegt Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA).



"Tevreden"

De Vlaamse overheid raamt dat er elk jaar tussen de 2.500 en 4.000 handelaars recht zullen hebben op de premie. Omdat de papiermolen voor de handelaars wegvalt zullen naar schatting drie tot vier keer meer handelaars een compensatie krijgen. Ondernemersorganisatie Unizo is alvast tevreden. "Ondernemers die getroffen worden door hinder bij werkzaamheden hebben zo al meer dan genoeg zorgen aan hun hoofd. Nog meer administratieve rompslomp kunnen ze daarbij missen. Daarom is de quasi automatische toekenning van de hinderpremie een goede zaak", zegt gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.



Handelaars die uiteindelijk toch moeten sluiten omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen boven de hinderpremie nog een compensatie ontvangen van 80 euro per sluitingsdag.



Meer info over de sluitingspremie is te vinden op www.vlaio.be/themas/hinderpremie.