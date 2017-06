Grootste stijging in jaren: ons loon steeg vorig jaar met 2 procent

De HR-specialist spreekt van een kentering. "Na jaren van steeds kleinere salarisgroei, zien we nu voor het eerst sinds de periode 2011-2012 ruimte voor een stijging", aldus Hudson-manager Wouter Beuckels.



Concreet bedroeg de mediane salarisstijging tussen februari 2016 en februari 2017 2 procent, inclusief variabele vergoedingen (bonussen, premies...) is dat 2,3 procent. Ter vergelijking: in de periode 2015-2016 bedroeg de mediane salarisstijging 1,2 procent. De redenen van de groei zijn bekend: er is een einde gekomen aan verschillende jaren van loonmatiging en het nieuwe loonakkoord voorziet ruimte voor 1,1 procent meer loon bovenop de index.



De lonen stijgen niet voor iedereen met evenveel: vooral jongeren zien een hoger bedrag op hun salarisstrook. Gewoon personeel en kaderleden zien de lonen sterker stijgen dan het management. De verloning is ook niet in elke regio hetzelfde. Het basisloon in Brussel ligt 15 procent hoger dan het gemiddelde, inclusief premies en bonussen is dat 25 procent hoger. In West-Vlaanderen ligt dat basissalaris vier procent onder het gemiddelde.



Binnen de verloning groeit het belang van variabele verloning, blijkt uit het onderzoek door Hudson. Werknemers konden het voorbije jaar rekenen op hogere individuele bonussen. Groepsbonussen werden vaker toegekend, maar de bedragen bleven stabiel. Non-cash bonussen (warrants, groepsverzekeringen) komen minder vaak voor, maar als ze voorkomen - in het bijzonder bij management - stegen ze wel fors, tot 35 procent.

1.Salariskompas Hoe marktconform is jouw loon? Check het Salariskompas 1.Salariskompas