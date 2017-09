Griekenland na acht jaar hervormen en bezuinigen van Brussels strafbankje af

De besparingen en hervormingen die het land heeft doorgevoerd, hebben resultaat afgeworpen, hoewel de staatsschuld van het land met 180 procent van het bbp (320 miljard euro) volgens critici 'onhoudbaar hoog' blijft. Niettemin hebben de EU-landen ingestemd met het beëindigen van een disciplinair regiem vanwege een buitensporig tekort. Het besluit was al min of meer aangekondigd en dus geen verrassing, maar heeft toch grote symbolische betekenis.

Vertrouwen

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroep zei op een persconferentie in Athene 'dat het vertrouwen in Griekenland weer is teruggekeerd'. Dijsselbloem verklaarde dat Griekenland de goede weg heeft ingeslagen en dat hij het budgettaire proces voor 2018 met vertrouwen tegemoet ziet. De Griekse minister Euclides Tsakalotos zei dat dit vertrouwen niet zal worden beschaamd.