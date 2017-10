Greenpeace opent met wereldwijde campagne aanval op Coca-Cola

Greenpeace opent frontaal de aanval op Coca-Cola. In een wereldwijde campagne, die vandaag begint, zegt de milieuorganisatie dat Coca-Cola "bij uitstek verantwoordelijk is" voor de enorme berg aan wegwerpplastic die in oceanen drijft. En dat de frisdrankfabrikant weinig of niets aan dat probleem doet.

"Coca-Cola heeft geen voornemens, geen beleidsdoelen of agenda om de productie van plastic wegwerpflessen te verminderen", stelt Greenpeace. Het bedrijf stelt kortetermijnwinst boven duurzaamheid, aldus een rapport dat vandaag internationaal openbaar wordt gemaakt. Coca-Cola probeert volgens Greenpeace op alle mogelijke manieren succesvolle statiegeldsystemen te saboteren en verzuimt de eigen marktpositie te gebruiken om de frisdrankbranche tot volledig recyclable verpakkingen te brengen.