Achtergrond Plus

Gaat corrupte baas van Samsung zijn bedrijf leiden vanuit de cel?

Achtergrond. Corrupte baas van smartphonegigant houdt Zuid-Korea al langer in de ban

De topman van Samsung, de grootste smartphoneverkoper ter wereld, moet voor vijf jaar de cel in. Zuid-Korea is al maanden in de ban van 'de rechtszaak van de eeuw' over familie, macht, geld, dure paardrijlessen en een sekteleider.