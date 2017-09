Frans-Duits plan pakt internetreuzen aan: Google en Amazon moeten belasting betalen over Europese omzet

Spanje en Italië zouden zich ook al achter het initiatief hebben geschaard. Behalve Google en Amazon staan ook Apple en Facebook op de 'hitlist' van de Fransen. Er is in toenemende mate kritiek op buitenlandse bedrijven die miljardenwinsten boeken en ondertussen de voor hen goedkoopste belastingregimes uitkiezen. Daardoor betalen ze soms nauwelijks belasting. Airbnb kreeg onlangs nog in Frankrijk kritiek over zich heen nadat was gebleken dat het kamerverhuurplatform vorig jaar nog geen 100 duizend euro belasting had betaald.

Volgens het Franse plan komt er een extra belasting boven op de nationale belastingwetgeving van de individuele EU-lidstaten. Het zou gaan om een extra belasting van 2 tot 5 procent op de omzet. Wat dan aan belasting wordt opgehaald komt in de buurt van wat dergelijke bedrijven eigenlijk zouden moeten betalen, zo staat in het plan. "We moeten niet langer accepteren dat deze bedrijven zaken doen in Europa terwijl ze minimale bijdragen leveren aan onze belastingen." Voor het plan is unanieme steun nodig van alle 28 lidstaten. Het zal niet eenvoudig zijn de Europese belastingparadijzen Ierland en Luxemburg daar achter te krijgen.

Een Parijse rechtbank stak in juli nog een stokje voor een belastingnaheffing van 1,1 miljard euro die Frankrijk Google had opgelegd. De internetgigant laat de Franse verkoop fiscaal afhandelen via Ierland. De rechter vindt dat geen belastingontduiking.