Fiscale regularisatie bracht dit jaar nog maar 69 miljoen euro op

De federale regering voerde vorige zomer een nieuwe fiscale regularisatie in. Die wet maakte de fiscale regularisatie mogelijk van strikt federale belastingen zoals btw of vennootschapsbelasting. In een tweede stap werkten de regio's een regeling uit voor de puur regionale belastingen, zoals de erfbelastingen en registratierechten. Sinds vorige week kunnen daardoor in Brussel en Wallonië successierechten geregulariseerd worden. Vlaanderen werkte een eigen regeling uit.



Intussen blijkt dat de regularisatie van het federale niveau met Brussel en Wallonië vorig jaar 13,6 miljoen euro heeft opgebracht. Voor dit jaar gaat het om 69 miljoen euro, nog veraf dus van het streefdoel van 300 miljoen. Het Rekenhof waarschuwde bij de begrotingscontrole al dat de belastbare basis van de nog in te dienen dossiers zou moeten verdubbelen om de vooropgestelde opbrengst te halen.



Volgens Francis Adyns van de FOD Financiën valt dit najaar nog een grote instroom te verwachten, nu er een regeling is met Brussel en Wallonië. "In het kader van de Europese verordeningen zal bovendien ook Luxemburg beginnen met het doorspelen van informatie over rekeningen. Volgend jaar is Zwitserland aan de beurt", aldus Adyns.