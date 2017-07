Europese megaboete weegt op winst moederbedrijf Google

De kwartaalwinst bedroeg nog maar maar 3,5 miljard dollar (3 miljard euro), tegenover bijna 4,9 miljard dollar in het tweede kwartaal vorig jaar. Zonder de geldstraf zou de nettowinst volgens Alphabet op bijna 6,3 miljard dollar zijn uitgekomen.



Google kreeg vorig maand een recordboete van zo'n 2,4 miljard euro van de Europese Commissie. Volgens Europa heeft Google de dominante positie van zijn zoekmachine gebruikt om eigen producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, te bevoordelen ten opzichte van de concurrentie. Google is het niet eens met die beschuldigingen en zei direct beroep te overwegen.



Operationeel resultaat ook gezakt

Ook het operationele resultaat van Alphabet zakte door het hoge boetebedrag. De omzet liep in het tweede kwartaal wel verder op. Deze steeg op jaarbasis met ruim een vijfde tot 26 miljard dollar. Wel blijkt uit de cijfers dat de gemiddelde prijs voor een advertentie bij Google flink omlaag is gegaan.



Financieel directeur Ruth Porat heeft de indruk dat afgelopen kwartaal een "sterke groei" is neergezet, terwijl het bedrijf ook weer heeft geïnvesteerd in activiteiten die extra geld in het laatje kunnen brengen.



Aphabet maakte maandag eveneens bekend dat Sundar Pichai, de baas van Google, voortaan ook deel uitmaakt van de raad van bestuur van het moederconcern. Daarin zitten ook medeoprichters Larry Page en Sergey Brin. Pichai staat nu ruim twee jaar aan het hoofd van Google en was eerder verantwoordelijk voor besturingssysteem Android en internetbrowser Chrome. Hij werkt al sinds 2004 voor de techreus.