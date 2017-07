Europa niet klaar voor tijdperk elektrische auto

Volgens het rapport van de economen van ING moet de Europese auto-industrie zich ernstig zorgen maken over de elektrische toekomst. Want waar Europa heer en meester is op het gebied van brandstofmotoren, dreigt het de boot te missen bij elektrische aandrijving.

De opmars van de elektrische auto is te danken aan sterke prijsdalingen van accu's. Al over zeven jaar zal een kilometer in een elektrische auto goedkoper zijn dan een kilometer in een vergelijkbare diesel- of benzinevariant. De snelle groei van het aantal oplaadpunten en de toenemende actieradius helpt bij de acceptatie van de elektrische auto, zo stellen de analisten van ING.