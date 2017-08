Enkele honderdduizenden euro's schade in Wallonië door besmette eieren

De Vlaamse Boerenbond sprak gisteren van minstens 10 miljoen euro schade in de sector. Maar volgens een 'ruwe schatting' bedraagt de schade in Wallonië dus enkele honderdduizenden euro's. Gisteren waren 6 bedrijven in het zuiden van het land geblokkeerd, zegt Alain Masure.



Er vond al een vergadering plaats met de Waalse minister van Landbouw René Collin (cdH). Daarop werd beslist om een informatiecel op te richten, bevolkt door het college van producenten en het Waals agentschap voor de bevordering van kwaliteitslandbouw (Aviq).