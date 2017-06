Elon Musk showt eerste glimp van Tesla Model Y

Model Y zal de kleinere versie van de SUV Model X zijn. Musk zei dat Model Y op een nieuw platform zal gebouwd worden. Voor 2019-2020 moeten we de Tesla Model Y niet verwachten in het straatbeeld. Eerst staan de klanten van Model 3 nog in de rij. De autobouwer kampte in het verleden al met productieproblemen. Zo liep de Model X-SUV bijna anderhalf jaar vertraging op.



Over de productie van Model 3 zei Musk dat die op schema zit en volgende maand zou starten. De eerste bestellers zouden aanstonds dan ook hun persoonlijke configuratie kunnen maken. Model 3 is de kleinere broer van Model S. Het is de eerste poging van Tesla Motors tot massaverkoop. De beginprijs van deze elektrische auto zal in de VS rond de 35.000 dollar schommelen, vergelijkbaar met die van de BMW 3. Tesla wil tegen het einde van dit jaar zo'n 5.000 stuks van Model 3 per week afwerken, en in 2018 wekelijks 10.000 exemplaren.



Musk geeft geen verkoopcijfers. Wie een Tesla Model 3 wil bestellen, moet een voorschot van 10.000 dollar neertellen. Volgens de CEO moet iemand die nu bestelt zijn auto niet verwachten voor eind 2018. Of, zo leert een kleine berekening, Tesla zou ongeveer een half miljoen orders voor Model 3 op zak hebben.