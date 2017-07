Eerste sleutels van de 'Tesla voor de gewone man' tijdens spektakelshow overhandigd

In een strak geregisseerde show met duizenden werknemers als publiek heeft Tesla-oprichter Elon Musk de eerste dertig Models 3 overhandigd aan evenveel gelukkige medewerkers. Met de uitreiking van de sleutels van de auto, vrijdagnacht bij Tesla's fabriek in Fremont in Californië, is de elektrische revolutie die Musk voor ogen heeft begonnen. Zijn visioen: een 'betaalbare' elektrische auto voor de massa.

Tot vandaag was de autofabrikant vooral een maker van luxe e-auto's in bescheiden aantallen, maar met de komst van de Model 3 moet dat veranderen en wil Tesla een 'echte' autobouwer worden, vergelijkbaar met General Motors, Toyota en Volkswagen. Komende herfst begint de levering aan gewone klanten, en aan het eind van dit jaar moeten er 20 duizend Models 3 van de band zijn gerold en volgend jaar moeten het er maar liefst een half miljoen zijn; meer auto's dan Tesla in zijn veertienjarige bestaan heeft gemaakt.