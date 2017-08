Duizend jobs vacant in Antwerpse haven

"Het blijft aartsmoeilijk om de juiste mensen te vinden op alle mogelijke echelons", zegt Walter Van Mechelen, de voorzitter van de havenwerkgeversorganisatie Alfaport/VOKA. "Ik overdrijf zeker niet als ik zeg dat er in het ruime havengebied permanent zeker duizend jobs - op alle niveaus - moeilijk of niet ingevuld geraken."



Van Mechelen vindt het moeilijk om op te tornen tegen de IT-sector. "Wij hebben uiteraard ook IT- en IT-gerelateerde mensen nodig. Maar de IT-bedrijven zelf gaan met alles lopen. Ze moeten vanuit die sector maar met autosleutels rinkelen of jongeren vallen daarvoor. Wij kunnen dat veelal niet.

