De belangrijkste beursindex van Wall Street, de Dow Jones, is vandaag voor de achtste keer op rij dichtgegaan op een recordhoogte. Een uitstekend rapport over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten deed de aandelen deugd.

De Dow Jones won er 0,30 procent bij om af te sluiten op 22.092,81 punten. Woensdag ging de index al voor het eerst over de symbolische grens van 22.000 punten. De technologiebeurs Nasdaq ging er ook op vooruit: plus 0,18 procent tot 6.351,56 punten.