De varende Aston Martin: met 1,5 miljoen over het water scheuren

Het is een onwaarschijnlijk verhaal van een klein Nederlands jachtbouwbedrijf dat het prestigieuze automerk Aston Martin overtuigt om een speedboot te gaan ontwikkelen. "De eerste twee keer zijn we weggestuurd door het hoofdkantoor", zegt Peter van Rooy van Quintessence Yachts uit Amsterdam. Maar de derde keer zeiden de Engelse autobouwers, die ook hofleverancier van James Bond zijn: "Ja, we gaan samen in zee."

Boten en auto's. Wie denkt dat het twee gescheiden ontwerpwerelden zijn, kent de auto-industrie niet goed. De afgelopen jaren hebben veel luxeautomerken een snelle speedboot geïntroduceerd.