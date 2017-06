De opgestapte Uber-topman Kalanick: altijd in conflict met alles en iedereen

Het scheelt niet veel of Travis Kalanick stapt in 2009 helemaal niet in het Uber-avontuur. De dan 32-jarige Kalanick zit dan niet zozeer financieel, maar wel mentaal aan de grond. Zijn universitaire opleiding aan de prestigieuze UCLA (the University of Califonia in Los Angeles) heeft hij in 1998 voortijdig verlaten om Scour te beginnen, maar deze startup is mislukt. Zijn tweede bedrijf - Red Swoosh - heeft hij voor zo'n 19 miljoen dollar verkocht aan Akamai. Beide ondernemingen zijn gespecialiseerd in het uitwisselen van bestanden. Kalanick zit daarmee in de hoek waarin dan bijvoorbeeld ook downloaddienst Napster zit.