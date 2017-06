Cryptomunten zijn hot, maar ook gevaarlijk

De 'new kid on the block' heet ethereum. Het zusje van de veel bekendere virtuele munt bitcoin swingt de pan uit. De waarde is sinds begin dit jaar met zowat 4.000 procent gestegen. Maar, wat hoog gaat, kan laag vallen.

Het is heus geen schande als u nog nooit gehoord hebt van ethereum. Het is er eentje uit de familie van de zogeheten cryptomunten. Digitale munten die binnen een bepaald segment als betaalmiddel aanvaard worden. De bekendste telg uit die familie is de bitcoin, waar iedereen al wel eens van gehoord heeft. Die kreeg enkele weken geleden liefst 3.000 dollar waarde opgekleefd. Maar er zijn er meer, veel meer. De site Coinmarketcap houdt inmiddels 770 cryptomunten in de gaten. Het merendeel daarvan zijn kleine munten die nauwelijks iets voorstellen in waarde.