Crombez tot Van Overtveldt: "Uw tweet toont vooral hoe kleintjes u eigenlijk bent"

Al anderhalf jaar kaart sp.a in het parlement de achterpoorten in de kaaimantaks aan en de partij reikte ook steeds een oplossing aan om de gaten te dichten, klinkt het in een persbericht. Zo diende Vanvelthoven een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat dubbelstructuren niet meer zouden ontsnappen aan de kaaimantaks. Hij wilde ook dat uitkeringen van trusts belast zouden worden.



Dat de regering nu zijn visie gevolgd heeft, ziet Vanvelthoven als een overwinning. "Ze geven dus toe dat sp.a het bij het rechte eind had met de kritiek op de kaaimantaks", klinkt het. Hij benadrukt echter ook dat het volgens hem zeer onwaarschijnlijk is dat de verbeterde kaaimantaks de voorziene 510 miljoen per jaar zal opleveren.



Van Overtveldt is echter niet zo gelukkig met de manier waarop Vanvelthoven de pluim op zijn hoed wil steken. "Sp.a heeft constructies op belastingparadijzen altijd ongemoeid gelaten. Nu gaan ze ons leren hoe het moet. Even serieus blijven", twitterde de N-VA-minister. Dat schoot bij sp.a-voorzitter John Crombez dan weer in het verkeerde keelgat. "Dat klopt vooreerst niet. Maar uw tweet toont vooral hoe kleintjes u eigenlijk bent. Jammer voor een minister", luidde het antwoord.