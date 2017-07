Concurrentie in luchtvaart neemt toe: budgetvliegers hebben last van overaanbod en dalende inkomsten per stoel

Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor de groeiende druk op de tarieven van vliegtickets. Ierse budgetmaatschappij Ryanair merkte maandag bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers op dat de concurrentie in de luchtvaart sterk toeneemt. Dat leidt volgens de budgetvlieger al dit jaar tot overcapaciteit en lagere inkomsten per verkochte vliegtuigstoel.

Ryanair staat met zijn bedenkingen niet alleen. Vorige week gaf Easyjet hetzelfde signaal af. De luchtvaartmaatschappij sprak uit dat de omzet per stoel in de periode tot september met 2 procent zal dalen. Eerder liet Lufthansa weten vergelijkbare zorgen te hebben.

In de cijfers van de vliegtuigmaatschappijen is van de zorgen weinig terug te zien. Zowel Easyjet als Lufthansa uitte zijn zorgen in de tijd dat ze de winstverwachting naar boven bijstelde. Beide bedrijven verdienen dit jaar dus meer dan verwacht.

Voor Ryanair geldt hetzelfde. Met de Ierse budgetvlieger gaat het momenteel voorspoedig. De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 55 procent naar 397 miljoen euro. Het aantal passagiers groeide met 12 procent, de omzet was 13 procent hoger.

Maar dat komt volgens Ryanair voor een groot deel door een factor buiten de vliegmaatschappij zelf. De paasvakantie viel dit jaar in het eerste kwartaal, en vorig jaar niet. Daardoor vallen de cijfers extra goed uit. Ook de lage brandstofprijzen en een hoog aantal zomerboekingen droegen bij aan het positieve resultaat.