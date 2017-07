Clandestiene arbeidsmigranten werken vooral in bouw en huishouden

De vzw zet zich in voor de arbeidsmigranten, beantwoordt hun vragen en zet hen op weg naar legale vormen van tewerkstelling. De organisatie ontving vorig jaar 290 hulpvragen, vooral van de migranten zelf, maar ook van hulpverleners of familie.



Het merendeel van die migranten komt uit Noord-Afrika en uit Midden- en Zuid-Amerika. Vooral Marokkanen en Brazilianen zitten met vragen, al contacteren bijvoorbeeld ook Spanjaarden de organisatie.



Het overgrote deel is aan de slag in het Brussels gewest en opvallend vaak in de bouwsector. Op de tweede plaats staan huishoudhulpen en au pairs en op de derde plaats horecapersoneel. De schoonmaaksector valt dit jaar uit de top-vier en wordt vervangen door de kleinhandel. Hoewel de overheid initiatieven nam om het zwartwerk tegen te gaan in de bouw en de horeca, merken we dit niet in de cijfers, stelt OR.C.A.



"Het feit dat jongeren die als au pair naar België komen op de tweede plaats staan, is alarmerend", aldus de organisatie. "Deze voornamelijk jonge meisjes zijn duidelijk slecht geïnformeerd en weten niet waar ze onafhankelijk informatie kunnen krijgen. Vaak zijn ze ook geïsoleerd omdat de enige connectie die ze hebben in België het gastgezin of au pairagentschap is."



In 25 gevallen werd een klacht neergelegd bij het Toezicht op de Sociale Wetten of bij de Sociale Inspectie.