Britten die strengere grenscontroles wilden boos over... strengere grenscontroles

#easyJet shambles Malaga airport never flying again. Treated like cattle pic.twitter.com/Oys8pYGvCN — Richy conway(@ RichyConway) 02/08/17 02:00

Verschillende luchthavens op het Europese vasteland worden al enkele weken geconfronteerd met langere wachtrijen na de invoering van nieuwe procedures. Reizigers die uit een niet-Schengenland komen, de zone van het vrij verkeer van personen in Europa, worden daarbij strenger gecontroleerd dan vroeger. Op piekmomenten liepen de wachttijden door onderbemanning bij de migratiediensten al op tot vier uur.



Volgens de Daily Mail zijn vooral Britten het slachtoffer van de strengere controles, opgelegd door "Brussel", zo klaagt de krant aan op haar voorpagina. Daily Mail haalt getuigenissen aan van reizigers die van hun vakantiebestemmingen terug naar huis willen en soms urenlang in de rij staan en ondertussen hun vlucht missen. Een aantal passagiers voelt zich behandeld als "vee" en vindt dat Britten "gestraft" worden.



Het Verenigd Koninkrijk maakt geen deel uit van de Schengenzone. Bedoeling is dat het land na de brexit vanaf maart 2019 ook geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. Maandag nog bevestigde de Britse premier May dat haar land dan ook onmiddellijk het vrije verkeer van personen aan banden zal leggen, wat de grenscontroles nochtans nog strenger zal maken.



De aanklacht van de Daily Mail trok ook de aandacht van de auteur en komiek Aaron Gillies die de voorpagina creatief 'vertaalde' naar: "We willen strengere grenzen en het moeilijker maken ons land binnen te geraken, behalve als wij op vakantie gaan, wees lief voor ons." "Jullie hebben hier echt niet over nagedacht, ofwel, you bananas brexiting f*ckwhistles?"