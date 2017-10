Bpost neemt Amerikaanse pakjesdienst Radial over

Bpost neemt het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial over voor 820 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro). Het bedrijf stelt 6.700 mensen te werk.

Radial is leverancier van geïntegreerde logistieke en techologische oplossingen voor de e-commerce. Het bedrijf heeft zijn centrale zetel in King of Prussia, in de oostelijke Amerikaanse staat Pennsylvania. Het bedrijf verwerkte vorig jaar in zijn 24 distributiecentra meer dan 306 miljoen pakjes en verwacht dit jaar een omzet van circa 1 miljard dollar.

De overname, die vermoedelijk in het laatste kwartaal van dit jaar rond zal zijn, "versnelt de expansie van de logistieke dienstverlening voor e-commerce" van Bpost, zo stelt het bedrijf in een persbericht. "Deze overname betekent een grote sprong voorwaarts voor Bpost en is van cruciaal belang om een leidende speler te worden in de logistieke dienstverlening voor e-commerce, zowel in de Benelux en Europa als wereldwijd", wordt Bpost-topman Koen Van Gerven geciteerd.