Bouwsector verwacht groei in de komende maanden

Uit de barometer blijkt dat 93 procent van de ondervraagde werkgevers tot eind dit jaar geen aanwervingen plant. Vijf procent denkt wel mensen aan te nemen, terwijl 2 procent rekening houdt met een inkrimping van het personeelsbestand. De barometer eindigt zo op +3, tegen +4 net voor de zomervakantie.



Net als drie maanden geleden zijn de Brusselse werkgevers het meest optimistisch (+7). Dan volgen Wallonië (+4) en Vlaanderen (+1). Vooral grote en middelgrote bedrijven stellen meer tewerkstelling in het vooruitzicht.



Tewerkstellingprognose

In acht van de tien bevraagde sectoren is de tewerkstellingprognose positief, de bouwsector op kop (+10). De nettotewerkstellingsprognose gaat er voor het derde kwartaal op rij hoger. De horeca en de sector "elektriciteit, gas en water" volgen met +6.



In de maakindustrie (-1) en de sector "landbouw, jacht, bosbouw en visserij" (-5) zouden er eerder jobs verdwijnen.



Gunstige perspectieven

"De Belgische arbeidsmarkt blijft gunstig evolueren en de perspectieven voor het komende kwartaal blijven positief", analyseert Philippe Lacroix, managing director van Manpower BeLux. "De jobcreatie in combinatie met het activeringsbeleid en de modernisering van de arbeidsmarkt zouden de werkloosheidsgraad moeten blijven drukken."



In geen van de 43 landen en gebieden die bevraagd werden, is de tewerkstellingsbarometer negatief. "Dat is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2008 en het begin van de wereldwijde economische crisis", aldus Manpower.



De Belgische tewerkstellingsbarometer is gebaseerd op de verwachtingen van 751 werkgevers in ons land.