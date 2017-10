Bouwen, klikken en draaien: Twickto gaat concurrentie aan met Lego

Constructiespeelgoed prikkelt de fantasie van kinderen en leert hen samen bouwen. Nederlander Gert-Jan de Wilde speelde 22 jaar geleden al met het idee om nieuwe bouwsteentjes op de markt te brengen. Zijn schetsen lagen jarenlang in de kluis. Tot zijn zoon Rob besloot om de grote droom van zijn vader te realiseren. Nu liggen de eerste speelgoeddozen in de winkel. De reacties zijn alvast positief.

Gert-Jan de Wilde vond dat er geen goed constructiespeelgoed op de markt was toen zijn zonen nog klein waren. In 1995 koesterde hij wilde plannen om een soort combinatie te maken van Lego en Meccano. Hij maakte wat prototypes in zijn vrije tijd maar daar stopte het. Heimelijk droomde de man van meer. En dat wisten zijn zonen ook.

Het was uiteindelijk de nu 26-jarige Rob die alles in een stroomversnelling bracht. Twee jaar geleden maakte hij de kluis leeg en ging met de ontwerpen aan de slag. Twickto was geboren.







Het speelgoed bestaat uit bouwstenen (bricks) en koppelstukken (twicks). Kinderen die ermee aan de slag gaan, moeten draaien (twist) en klikken (click), vandaar de naam Twickto. Zo kunnen ze snel prachtige bouwwerken maken: helikopters, vliegtuigen hijskranen, noem maar op.

Inmiddels liggen de bouwdozen in Nederland in de rekken bij Intertoys. Bol.com en Wehkamp gaan het speelgoed online verkopen. Er is interesse uit diverse landen, onder meer uit ons land, Duitsland en Frankrijk.

Bijzonder is daarenboven dat het speelgoed volledig in Nederland wordt geproduceerd. Een klein doosje Twickto kost 18 euro. De grootste set 85 euro. Vader en zoon de Wilde wachten ondertussen in spanning af of hun idee een succes wordt.