Boerenbond werkt aan 'dierenwelzijnscan': "Nee, het is niet naar aanleiding van de perikelen in het slachthuis van Izegem"

In Vlaanderen stellen 44 landbouwbedrijven zondag hun deuren open om de sector in de kijker te zetten. Vlaanderen telt 24.000 land- en tuinbouwbedrijven die samen meer dan 50.000 mensen tewerkstellen. Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) nam een kijkje op het bedrijf van de familie De Nijs in Erpe-Mere en ook De Becker tekende er present.



De Boerenbond meldde naar aanleiding van de landbouwdag ook dat het aan de dierenwelzijnscan werkt. "Nee, het is niet naar aanleiding van de perikelen in het slachthuis van Izegem dat we daarmee zijn begonnen", benadrukt woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe. "We waren daar al veel langer mee bezig."



Het plan zou bestaan uit drie pijlers. "Enerzijds een checklist waar een veehouder kan aanvinken wat hij al doet en wat hij nog kan doen." Het tweede is een individuele doorlichting door een externe firma, vergelijkbaar met een energiescan, die moet aangeven wat de werkpunten zijn en waar goed werk geleverd wordt. Ten derde plant de Boerenbond ook vormingsmomenten. Dit alles kan op korte termijn gerealiseerd worden.



"Alles zit in een finale fase, het is louter een kwestie van weken of maanden", aldus nog Anne-Marie Vangeenberghe.