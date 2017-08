Boerenbond raamt schade van fipronilcrisis op minstens 10 miljoen euro

Klacht

Om individuele leden te ondersteunen in hun schadeclaim, zal de Boerenbond zijn leden pluimveehouders voorstellen om aan te sluiten bij een gezamenlijke klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter die het onderzoek leidt.



In de eerste plaats moet de schade volgens de Boerenbond verhaald worden op de fraudeurs. "Gezien echter de afhandeling van het onderzoek lang op zich kan laten wachten en het ook niet denkbeeldig is dat een schadeloosstelling door de schuldigen op niks uitdraait, vraagt Boerenbond aan de ministers van landbouw Denis Ducarme (federaal) en Joke Schauvliege (Vlaanderen) om ook mogelijkheden van steun of schadevergoeding door de overheid te onderzoeken." De bond denkt daarbij aan een vergoeding vanuit het Sanitair Fonds, naar analogie met de dioxinecrisis, en overbruggingskredieten met staatssteun. Gezien bedrijven in meerdere lidstaten getroffen zijn, vraagt Boerenbond om uit de Europese crisisreserve middelen vrij te maken voor de getroffen bedrijven.