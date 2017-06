Belgische gezinnen vrezen komend jaar minder te kunnen sparen

Het vertrouwen van de consumenten over de algemene economische toestand stijgt licht in juni. Wel zijn de gezinnen licht ongeruster over een stijgende werkloosheid de komende twaalf maanden.



De verwachtingen van de consumenten over hun financiële situatie is ongewijzigd gebleven. Opvallend is wel de duik van de spaarvooruitzichten. Die vooruitzichten zakken naar het laagste niveau sinds begin 2015.