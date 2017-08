België is de traagste groeier van de eurozone

Al speelt ook de onzekerheid over de brexit wellicht een rol. België heeft immers sterkere handelsrelaties met Groot-Brittannië dan de meeste andere landen in de eurozone.

Ons land blijkt de traagste groeier van de eurozone. De economische activiteit in België nam in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,4 procent toe. Alle twaalf andere landen van de eurozone doen het beter. En ook op het vlak van jobcreatie blijven we achter.

Bovendien was ons land minder hard getroffen door de economische crisis. Andere landen, zoals Nederland en Spanje, hebben zwaarder geleden en maken nu een inhaalbeweging, legt Geert Gielens, hoofdeconoom van Belfius uit. "De Belgische economie groeit nu minder, maar was voordien ook minder gekrompen."

Inflatie blijft laag

Uit de cijfers van Eurostat blijkt ook dat de inflatie in de eurozone in juli, ondanks goedkoop geld van de Europese Centrale Bank (ECB), relatief laag gebleven is. In vergelijking met een jaar eerder zijn de verbruikersprijzen met 1,3 procent gestegen. Een maand eerder lag de inflatie op hetzelfde niveau.

In juli werden vooral energie (+2,2 procent) en levensmiddelen (+1,4 procent) duurder.