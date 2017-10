Bel20-index komt even op adem

Na zeven opeenvolgende winstdagen is de Bel20-index van de Brusselse beurs even op adem gekomen. De graadmeter zakte 0,02 procent tot 4.044,39 punten.

Proximus was de grootste verliezer bij de indexwaarden met een malus van 1,03 procent bij een slotkoers van 28,71 euro, terwijl branchegenoot Telenet 0,54 procent weggleed tot 56,84 euro. Vlaams minister Muyters denkt aan de uitrol van een nieuw Vlaams glasvezelnet. Hij vindt dat de twee hoofdtenoren op de markt te weinig investeren in een snel net en te duur zijn.



Op de brede markt viel Cenergy 11,17 procent terug tot 1,07 euro. De voorbije dagen maakte het aandeel al eens vaker grote sprongen. Zo zakte het vrijdag nog bijna 12 procent om maandag zowat 13 procent te herstellen.



Winst was er bij de grote aandelen dan weer vooral voor Umicore, dat 1,68 procent klom tot 73,36 euro en daarmee het enige grote aandeel was dat meer dan 1 procent steeg. Aanleiding was het initiatief van de Europese Commissie en enkele grote bedrijven om samen een antwoord te bedenken op de concurrentie vanuit China in de sector van de herlaadbare batterijen.



Bij de kleinere waarden liep argenx in de kijker met een winst van 6,22 procent bij een slotkoers van 20,85 euro. Door de aankondiging van een aantal doorbraken is de belangstelling van de beleggers in de biotechsector weer toegenomen.



Care Property Invest tikte 0,84 procent hoger af op 20,35 euro. De investeerder in zorgvastgoed neemt het woonzorgentrum Qaly in Beersel over. Het bevat 78 woongelegenheden en negen plaatsen voor kort verblijf. De overnameprijs bedraagt 16,7 miljoen euro.



Gimv eindigde 0,52 procent hoger op 52,66 euro. De holding verkocht haar participatie in Luciad, een leverancier van software waarmee onder meer vliegtuigbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden.