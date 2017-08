Bedrijfswagens worden duurder voor bedrijven

De verlaging past in de hervorming van de vennootschapsbelasting die de regering vorige week doorvoerde. Het belastingtarief voor bedrijven daalt flink, maar om dat te kunnen financieren, schrapt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een reeks fiscale voordelen voor ondernemingen.



Fiscaal voordeel

Nu blijkt dat een van die compensaties de ­fiscale aftrek van bedrijfswagens is. Het gaat niet om het deel dat de werknemers zelf op hun ­bedrijfs- of salariswagens betalen - het zogenaamde voordeel van alle aard - maar om het fiscale voordeel dat bedrijven krijgen als ze die auto's voor hun personeel aanschaffen. ­



Bedrijven mogen nu nog 75 procent fiscaal inbrengen, ongeacht de grootte of milieuvriendelijkheid van de wagen. Dat percentage wordt straks aangepast aan de CO 2 -uitstoot, maar zal zeker een stuk lager liggen.