BBI-directeur verhoord over contacten met politici en pers

De opzijgeschoven directeur van de BBI in Oost- en West-Vlaanderen is op het hoofdkantoor van de federale gerechtelijke politie verhoord. Hij wordt ervan verdacht meer dan 300 namen gelekt te hebben van grote ondernemingen, bekende instellingen en bedrijfsleiders die in 2014 zware belastingclaims van de BBI hadden gekregen. In november vorig jaar publiceerde De Tijd gegevens uit die lijst.



Tijdens zijn verhoor werd Anthonissen geconfronteerd met verschillende berichten die hij de voorbije jaren naar politici en journalisten heeft verstuurd. Er was ook gegrasduind in zijn berichten aan journalisten, in een poging om het bronnengeheim van de pers te omzeilen.



Antonissen ontkende eerder al dat hij achter het lek zit. Het gerecht lijkt de BBI'er toch te beschouwen als hoofdverdachte. Hij voelt zich het slachtoffer van een beschadigingsoperatie.