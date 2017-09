Antwerpse haven loopt investering van 250 miljoen euro mis

Zenith Energy, een Amerikaanse specialist in opslag van vloeibare bulk, zal zich niet vestigen in het Churchilldok van de haven van Antwerpen. Dat staat in Gazet van Antwerpen. Eind vorig jaar was nog aangekondigd dat het bedrijf tot 250 miljoen euro zou investeren in de haven.

Zenith Energy was eerst in running voor een concessie aan het Delwaidedok, maar die ging uiteindelijk naar SEA-Invest. Voor Zenith werd een alternatieve locatie gevonden aan het Churchilldok.



Na maanden van overleg ziet de Amerikaanse tankopslagspecialist echter van de concessie af. "Wij evalueerden een mogelijk project in Antwerpen, maar om een aantal redenen werd deze transactie door beide partijen niet voortgezet", zegt Europees Zenith-verantwoordelijke Duncan Armstrong-Prior in de krant. Hij gaat niet dieper in op de redenen.