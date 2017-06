Amerikaanse grootbanken doorstaan stresstest

Volgens de Fed blijkt uit de test dat de kwaliteit van de vastgoedkredieten verbetert. Zelfs bij een ineenstorting van de wereldeconomie en een snelle stijging van de werkloosheid, zullen de 34 onderzochte banken nog altijd in staat zijn om de kredietverlening aan ondernemingen en gezinnen in stand te houden.



Volgende week woensdag worden de resultaten van een tweede, uitgebreider, deel van de test verwacht. Dan moet blijken of de banken in extreme omstandigheden aan hun aandeleninkoop- en dividendverplichtingen kunnen voldoen.



De stresstests werden ingevoerd na de financiële crisis, die in 2007 mede door de banken ontstond. Het doel van de test is om een herhaling van die crisis te voorkomen.