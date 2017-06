Amazon legt 13,7 miljard dollar op tafel voor een 'echte' supermarktketen

Amazon zal 42 dollar per aandeel in cash betalen voor de keten, maakten beide bedrijven vrijdag bekend. "Miljoenen mensen houden van Whole Foods Market omdat ze het beste natuurlijke en organische voedsel bieden", zei Jeff Bezos, CEO van Amazon, in een verklaring.

De online winkel heeft de afgelopen jaren de fysieke handelaars sterk onder druk gezet. Het concern toont nu echter ook steeds meer interesse in de sector. Zo opende Amazon verschillende boekwinkels en smeedt het bedrijf plannen om kleine hoogtechnologische supermarkten te openen, die door een klein aantal werknemers kunnen worden uitgebaat.

Whole Foods Market telt 461 supermarkten, volgens de recentste cijfers uit het voorjaar. Het merendeel van die winkels bevindt zich in de VS (440). Daarnaast telt de keten ook 12 winkels in Canada en 9 in Groot-Brittannië. Het bedrijf is in 1978 opgericht en is gespecialiseerd in hoogwaardige, en dus ook duurdere, voedingsmiddelen.