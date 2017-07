Albertkanaal krijgt trajectcontrole bij zes sluizen

Op het Albertkanaal varen te veel snelheidsduivels, dus ziet de Vlaamse waterweg zich genoodzaakt om in te grijpen. "Dat is gevaarlijk. Een te snel schip kan zo'n golfslag veroorzaken dat de oevers worden beschadigd, net als de schepen die langs de kant zijn aangemeerd", zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg.



Zes sluizen

De snelheidscontroles komen er aan de zes sluizen op het ­Albertkanaal. Het gaat om Genk, Diepenbeek, Hasselt, Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem, een traject van zo'n 78 kilometer. De snelheid wordt bepaald door de vertek- en aankomsttijden van de schepen aan de zes sluizen. In de praktijk gaan we geen schipper op de vingers tikken als die 1 of 2 kilometer per uur te snel vaart. Vanaf 5 kilometer te snel volgt er wel een waarschuwing", zegt Stinissen.



Mogelijk komt er ook trajectcontrole op andere kanalen in Vlaanderen. Die ­metingen zijn momenteel bezig.