Albert Heijn roept Kip-rode pesto salade terug

Concreet gaat het om het product 'AH rode pesto salade' met houdbaarheidsdatum 29-09-2017, van 150 gram in een plastic bakje. Het product is verkocht vanaf 01-09-2017 in alle winkels van Albert Heijn.



Albert Heijn geeft klanten die allergisch of intolerant zijn voor lactose en/of melkeiwit, de raad om het product niet op te eten en terug te brengen naar het punt van aankoop. Daar zal het worden terugbetaald. Wie allergische reacties vertoont, raadpleegt het best een dokter. Voor consumenten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie.