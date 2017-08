Airbnb: deel- of steeleconomie?

Een kamer of woning verhuren via Airbnb is in België geen randfenomeen meer. Een gegevensonderzoek van Trouw, De Tijd, de Süddeutsche Zeitung en Le Monde toont dat van alle profielen op de Airbnb-site alleen al in onze belangrijkste steden (Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge, Luik en Namen) elk jaar voor meer dan 77 miljoen euro aan panden wordt verhuurd.



Vooral de groei van het aantal Airbnb-panden in het laatste jaar valt op. Op Brussel na, waar het aantal verhuurpanden licht daalt met 5 procent, floreert het verhuurplatform in Gent (+19%), Antwerpen (+22%) en Brugge (+49%).