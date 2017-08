Absoluut rampjaar voor fruitbedrijven: appeloogst daalt met liefst 68 procent

De cijfers werden vandaag door Boerenbond bekendgemaakt. De sector verwacht liefst 68 procent minder appelen te oogsten dan vorig jaar. De daling treft trouwens niet alleen ons land, maar - in mindere mate - ook de rest van Europa. "Op Europees niveau zijn de verwachte dalingen echter kleiner met 21 procent minder appelen en 1 procent minder peren", klinkt het.



De jaarlijkse oogstramingen werden vandaag voorgesteld op een internationaal congres in het Spaanse Lerida. In ons land werden 250 fruitteeltbedrijven bevraagd. De resultaten zijn onthutsend. "Uit de enquête blijkt dat we in België geconfronteerd zullen worden met een zeer lage appeloogst, te wijten aan de vorstschade in april en de minder gunstige weersomstandigheden in het voorjaar", zegt de Boerenbond.



De oogst voor het seizoen 2017-2018 wordt geraamd op slechts 74 miljoen kilogram, of 68 procent minder dan vorig jaar, dat door de extreem natte junimaand ook al een slecht fruitjaar was. In vergelijking met het meerjarig gemiddelde gaat het om een daling met bijna drie vierde (73 procent).



Ook de perentelers krijgen klappen, zij het in mindere mate. Die oogst wordt geraamd op 301 miljoen kilogram, 7 procent minder dan vorig jaar en 15 procent minder dan het meerjarige gemiddelde. "Maar op Europees niveau zijn de verwachte dalingen kleiner met 21 procent minder appelen en 1 procent minder peren", klinkt het.