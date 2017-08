Aantrekkelijke startersjobs vergen meer dan stevig loon en vakantie

Toon me nu alle jobs voor starters.



De meeste dergelijke werkgevers zijn behoorlijk grote spelers. Een kleinere speler schrijft eerder sporadisch vacatures uit en kunnen zich hiermee nauwelijks profileren. Een groter bedrijf met één enkele vestiging in Maaseik kan moeilijk de interesse van mogelijke nieuwe medewerkers uit de Westhoek wekken. Ondernemingen die uitblinken met mooie vacatures zijn dan ook centraal ingeplant, zoals ziekenhuizen, voeren overal opdrachten uit, zoals grote bouwbedrijven, of hebben vestigingen in heel het land, zoals warenhuizen.



Om zich van elkaar te onderscheiden in het aantrekken van jonge medewerkers, zijn de bedrijven gedwongen andere troeven uit te spelen. "ICT kan de toekomst veranderen. Mensen met een gezonde goesting voor technologie en innovatie solliciteren bij ons omdat ze deel willen uitmaken van zo'n innovatiegolf," zegt Katleen Dewaele, woordvoerster van IT-bedrijf Microsoft. " Zelf gaan we tijdens het voorjaar actief op zoek naar schoolverlaters op universiteiten en hogescholen. Zo kunnen we elk jaar een tiental nieuwe collega's laten beginnen. Niet voor een stage of inlooptermijn, maar meteen in een echte, uitvoerende job. We hebben regelmatig jonge medewerkers met frisse ideeën nodig, omdat de aard van onze activiteit eist dat we veranderingen in de buitenwereld voor blijven."

Toon me alle jobs binnen ICT



Ook deze 4 werkgevers blinken uit in 'startersvriendelijkheid'

Deloitte

Deloitte is met meer dan 3600 medewerkers in België de grootste professionele dienstverlenende organisatie op het gebied van Audit, Risk Advisory, Accountancy, Tax, Legal, Consulting en Financial Advisory. Als starter krijg je er de mogelijkheid om op uitdagende en internationale projecten te werken en dit voor verschillende cliënten. Een starter omschreef het als volgt: "Wat ik aan Deloitte het meest waardeer, is het groeiproces. Het werken in teamverband zorgt ervoor dat je op de kennis en ervaring van je collega's, je mentor en counselor kan terugvallen en je op korte termijn heel veel bijleert."

Bekijk hier alle jobs bij Deloitte.

Colruyt Group

De Colruyt Group staat er om bekend massa's kansen te bieden aan starters. Ze hebben een eigen vormingscentrum, Colruyt Group Academy, waar de medewerkers jobgerelateerde vaardigheden of sterktes kunnen ontwikkelen. Interne mobiliteit is dan ook een speerpunt van hun personeelsbeleid: jaarlijks veranderen er maar liefst een 1000-tal medewerkers binnen de groep zelf van functie.





Bekijk hier alle jobs voor starters bij Colruyt.

MIVB

Spreekt een vacature als werfconducteur, veiligheidsagent of technicus bij het MIVB je wel aan? Naast deze functies, biedt het MIVB nog meer dan 300 beroepen aan. Hierdoor krijg je bij deze openbaar vervoersmaatschappij bovenop je salaris ook de kans om zowel horizontaal als verticaal door te groeien. Het MIVB voorziet hiervoor ook verschillende opleidingen.

Bekijk hier alle jobs voor starters bij het MIVB.

De Lijn

Ook bij De Lijn zijn er opleidingen om zowel je technische kennis bij te schaven, als je sociale vaardigheden. Zo behoren binnenkort misschien vacatures als elektricien of mecanicien en onderhoudsexpert tot jouw sollicitatielijstje. Met je opgedane social skills kan je bij De Lijn misschien wel doorgroeien tot team manager of functioneel analist!



Bekijk hier alle jobs voor starters bij De Lijn.

Lees ook:

Hoe je al tijdens je studies aan je carrière kan beginnen

Zes tips om je studies met je job te combineren

Je startersloon beïnvloeden? Dit zijn je kansen!