Aandelen kopen? Eerst slagen voor examen

U kent het verschil tussen een aandeel en een obligatie? U kijkt niet vreemd als iemand over kapitaalgarantie spreekt? Dan slaagt u mogelijk voor het examen dat u vanaf januari moet afleggen om te mogen beleggen. Die Europese maatregel moet de consument beter beschermen.

MIFID 2 is de verzamelnaam voor de Europese wetgeving dat op 3 januari 2018 van kracht wordt. Het dikke pakket aan regels heet voluit Markets in Financial Instruments Directive. Het geheel is een bibliotheek van duizenden pagina's die door sommigen in de sector wordt omschreven als de grootste revolutie in de financiële industrie.

Een belangrijk onderdeel van die waslijst aan regels, is het luik omtrent de communicatie naar de klanten. Door de nieuwe regels moet de klant beter inzicht krijgen in de beheerskosten en de commissies die banken zelf ontvangen bij het verkopen van een bepaald fonds. Nu kan een bankier zijn klant een fonds verkopen waarop de bankier een hogere vergoeding krijgt van de fondsbeheerder, ook al sluit die belegging misschien minder aan bij het profiel van de klant.