Vorig jaar waren er bij de VDAB voor het eerst sinds 2010 minder dan 16.000 werkzoekenden die deelnamen aan een knelpuntopleiding: 15.897. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, die het heeft over "fluctuaties". Maar volgens Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) is dat geen toeval. Dat zegt ze in Het Nieuwsblad.





"De VDAB legt te veel nadruk op controle en sancties, en te weinig op een aanbod voor de werkzoekenden", zegt ze. "Werkzoekenden moeten veel meer naar die knelpuntberoepen worden toe geleid."



Activering 50-plussers

Vrijdag had de federale regering aangekondigd dat de VDAB, net als haar Waalse en Brusselse equivalenten, meer moeten inzetten op de activering van 50-plussers. Vlaams minister voor Werk, Philippe Muyters (N-VA), reageerde dat de VDAB nu al het maximale doet. Maar niet alleen SP.A betwist die stelling. Ook werkgeversorganisatie Voka vindt dat de VDAB meer moet doen om werkzoekenden op te leiden.



Herscholing

"Werkgevers smeken om mensen met bepaalde technische competenties", zegt Sonja Teughels, die namens Voka in de raad van bestuur van de VDAB zit. "De VDAB moet meer inzetten op de herscholing van werkzoekenden naar die competenties. Het volstaat niet om hen stage of een werkervaring te laten doen."