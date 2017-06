"Sociaal terrorisme", zegt vakbond over 14 ontslagen bij EDF Luminus

"De omzet in de hele energiesector is er in 2015 met 15,6 procent op achteruitgegaan", zegt het bedrijf, dat over de eigen activiteiten geen cijfers geeft. Het wijst ook op de lage kilowattuurprijzen en een concurrentie "die nog altijd bijzonder groot is". Het Belgische filiaal zegt hieraan niet te kunnen ontsnappen: onlangs verloor het drie grote contracten op de overheidsmarkt.



Bij de vakbonden nemen ze deze beslissing niet. "De directie van EDF heeft op een schandalige manier haar ethisch charter met de voeten getreden", aldus het internationaal comité van de dialoog over de sociale verantwoordelijkheid (CDRS), dat de werknemers van de hele EDF-groep vertegenwoordigt.



In België geeft Gazelco aan dat het de nodige contacten aan het maken is met de andere vakbonden om snel tot een actieplan te komen.